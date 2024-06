Cosenza, grande partecipazione all’evento conclusivo del progetto didattico “Raccontiamoci la città”

COSENZA – Presso la sala Convegni dell‘Archivio di Stato di Cosenza si è svolto l’evento conclusivo del progetto didattico “Raccontiamoci la città”. La dott.ssa Maria Spadafora, Direttrice dell’Archivio, ha accolto la prof.ssa Gabriella de Falco, presidente di “Cosenza che vive”, la dott.ssa Gabriella Lo Feudo, ideatrice del progetto, i docenti, i genitori, le alunne e gli alunni delle scuole che hanno preso parte ai laboratori.

“Cosenza raccontata dai ragazzi”

Ed è proprio ai piccoli protagonisti che la Direttrice si è rivolta più volte durante il suo discorso di benvenuto, li ha lodati per l’impegno e ha augurato loro di avere un pensiero sano, pulito e critico. Ed è proprio questo l’obiettivo dei percorsi didattico-culturali a cui i ragazzi hanno preso parte: attraverso la lettura dei documenti conoscere in modo approfondito la storia dei nostri territori e quindi accrescere il pensiero consapevole. Il tema affrontato e sviluppato in questa XX edizione è stato “Cosenza raccontata dai ragazzi”.

Le alunne e gli alunni si sono cimentati in collegamenti video con personaggi del passato e non sono mancate performance musicali, il tutto immerso in un’atmosfera magica, pregna di storia e creatività. La Direttrice ha concluso la manifestazione ringraziando le alunne e gli alunni dell’Istituto Statale Comprensivo “B. Zumbini” di Cosenza e dell’Istituto Statale Comprensivo di Mendicino – plesso Rosario, perché con il loro coinvolgimento nei laboratori didattici ci offrono una grande opportunità di arricchimento culturale.