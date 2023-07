Cosenza, Granata: «fuoriuscita di liquami in zona Viale Cosmai. Inviati atti in Procura»

COSENZA – «Gli uffici del Consorzio Valle Crati hanno inviato all’Ecc.mo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza l’accertamento della presenza di una fuoriuscita di liquami nella zona di Viale Cosmai nel territorio del Comune di Cosenza, la quale presumibilmente avviene attraverso un pozzetto progettato per il convogliamento di acque bianche e, pertanto, con modalità evidentemente abusive». Lo rende noto il presidente del Consorzio Valle Crati Maximiliano Granata.

«Si fa presente che il concessionario società Kratos s.c.a r.l., che detiene la gestione ed il possesso di dette reti fognarie, ha già effettuato indagini e sopralluoghi atti a verificare la situazione ora descritta nonchè sta programmando la più idonea soluzione tecnica atta a consentire il convogliamento del refluo in rete fognaria idonea. Tale segnalazione è stata effettuata in virtù di una campagna di monitoraggio e di sopralluoghi periodici finalizzati a rivelare gli abusi, le inadempienze e le irregolarità in essere degli scarichi in pubblica fognatura.

Tali azioni, prosegue Granata vengono “poste in essere dal Concessionario società Kratos s.c.a r.l. su incarico conferito dal Consorzio Valle Crati con Contratto di Concessione rep. n. 99 del 15/07/2019 e che sono stati resi possibili dal momento del subentro del predetto Concessionario nella gestione e nel possesso sulle reti fognarie afferenti a tutto il territorio dei Comuni consorziati a partire dallo scorso 01/01/2023.

Continua – conclude Granata – la nostra azione politica di lotta all’inquinamento per monitorare gli scarichi irregolari e che vengono denunciati, attraverso gli uffici, tempestivamente alla procura della repubblica. Andiamo avanti senza sosta con tolleranza 0 verso chi inquina il territorio».