Cosenza. Gli ex dipendenti della Cooperativa Aidss chiedono di poter ritornare a lavorare

COSENZA – La Festa del Primo Maggio, festa dei lavoratori, è appena trascorsa, ma il lavoro che non c’è resta un problema almeno per gli ex lavoratori della Cooperativa Adiss Multiservice che almeno fino al 2021 hanno svolto servizi di assistenza alla disabilità, per l’Amministrazione Comunale di Cosenza, dopodiché non è stato loro rinnovata la convenzione a causa del dissesto che l’Amministrazione bruzia si è trovata a dover affrontare. Questa mattina numerosi ex lavoratori della cooperativa si sono ritrovati in Piazza dei Bruzi, per essere ricevuti dall’Amministrazione comunale con la speranza di essere reinseriti nel circuito lavorativo.

“Nell’incontro tenutosi presso la presso la Cittadella Regionale, – spiega Angelo Scarcello , segretario generale della Cisl Fisascat di Cosenza – in quella sede la Regione Calabria si era impegnata a trovare le risorse necessarie per consentire l’impiego dei lavoratori, così come il Comune di Cosenza si era, a sua volta, impegnato a predisporre e presentare un progetto riguardante l’utilizzo dei citati lavoratori.

Ad oggi nulla è stato fatto ragion per cui chiediamo all’Amministrazione comunale di Cosenza di intervenire con concretezza e celerità coinvolgendo la Regione Calabria e, per essa il competente assessorato, al fine di valutare la possibilità di utilizzare anche risorse regionali nell’ambito di progetti di pertinenza comunale , al fine di trovare una soluzione alla problematica di questi lavoratori che, peraltro e per come noto, hanno acquisito specifiche e qualificate competenze nel corso di oltre 22 anni di lavoro svolgendo un servizio di primaria rilevanza per la collettività con professionalità e diligenza, servizio che è sempre stato un vanto per il Comune di Cosenza”.