Cosenza: gli amici del 17enne radunati sul luogo dell’incidente, tra dolore e applausi commossi

COSENZA – Si sono radunati in tanti questo pomeriggio, nel punto in cui ieri, il giovane Antonio Ruperti, è rimasto vittima di un incidente. In pochi minuti una ventina di ragazzi, amici del giovane, e anche alcuni familiari sono scesi in strada e si sono ritrovati tra via Falvo e via Martorelli, a pochi passi dalla centralissima via Panebianco, per ricordare, per esprimere il loro dolore e lo sgomento di un ragazzo morto tragicamente. Un modo per essere uniti e per stringersi insieme in un momento di angoscia per la perdita del loro amico, cresciuto nel quartiere. Poi, un lungo applauso per lui, e poi un altro.

Sull’incidente intanto, si attende di capire come realmente è andata, cosa è successo ieri prima che il giovane si scontrasse contro un’auto della Polizia e poi contro il muro di un edificio. Si attende la decisione della Procura di Cosenza dopo i rilievi eseguiti dalla Polizia municipale e la denuncia presentata ai carabinieri dai genitori del giovane, che lascia in loro e nei suoi amici, un vuoto immenso.