COSENZA – In un panorama editoriale spesso distante dai bisogni educativi speciali, spicca l’impegno di Giuseppe Piluso, 38 anni, insegnante di sostegno, scrittore e filosofo. Con una carriera accademica importante (laurea triennale e magistrale in filosofia e un secondo percorso magistrale in filologia in corso), Piluso ha dedicato la sua vita e la sua penna a un progetto culturale inclusivo, che oggi raccoglie l’interesse di associazioni, accademie e lettori di tutta Italia. Dal 2010 ha pubblicato dieci libri — sette di poesia e tre di filosofia, due dei quali anche in lingua inglese — tutti realizzati secondo le linee guida della Legge 170/2010 sulla dislessia, quindi ad alta leggibilità, per avvicinare anche i lettori più fragili al piacere della lettura.

Pubblicazioni “accessibili”

“Ho iniziato a scrivere quando mi sono accorto che tanti ragazzi abbandonavano la scuola non per i social o per disinteresse, ma perché nessuno li aiutava davvero a capire i testi” ci racconta Piluso. Da questa consapevolezza, e grazie alla collaborazione con la casa editrice Kimerik Edizioni di Patti (ME), è nato un percorso di pubblicazioni accessibili, che oggi coinvolge più di dieci associazioni e accademie patrocinanti.

Tra i progetti più recenti c’è la collana “Parole Chiare – Tesi”, nata per rendere accessibili anche i lavori accademici a studenti dislessici o con disabilità. Non solo saggi, ma anche poesia e narrativa: “Toamo” è una trilogia poetica fondata su un termine da lui stesso coniato, frutto di studi linguistici approfonditi, che esprime un nuovo concetto di amore assoluto. Ad ispirarlo è stata la sorella Elvira, insegnante di sostegno, che gli ha aperto le porte del mondo della disabilità: “Ho iniziato ad amare il suo lavoro, che col tempo è diventato anche il mio”.

La scrittura ma anche la musica e la poesia

Non mancano incursioni nel mondo musicale: Piluso ha scritto sette canzoni, tra cui “Toxic Love“, brano contro la violenza di genere e il femminicidio, realizzato in collaborazione con Francesco Benigno, Giumar Recording, Pagano Recording e la vocal coach Lorena Cutrì. Dal 2014 è anche socio fondatore del Club della Poesia, dove ha collaborato alla realizzazione di concorsi letterari, curando la grafica, la comunicazione e la produzione multimediale degli eventi. Una storia, la sua, fatta di parole che non escludono, ma includono: “scrivere per chi è più fragile non è solo un gesto educativo: è un atto politico, sociale, umano. Se una sola persona riesce a leggere un mio libro e sentirsi meno sola, allora ho fatto qualcosa di giusto”.