Cosenza: Giuseppe Mazzuca a muso duro contro Occhiuto «un totale tracollo politico»

COSENZA – “Occhiuto, a prescindere da ciò che emergerà dal lavoro della magistratura, che non riguarda in alcun modo il ruolo dell’opposizione, ha fallito fragorosamente nella gestione politica e amministrativa di settori decisivi per il benessere dei calabresi“. È questo il pensiero del presidente del consiglio comunale di Cosenza, Giuseppe Mazzuca che affida ad una nota stampa un resoconto sull’operato del governatore calabrese che in queste settimane è stato protagonista della cronaca a seguito delle inchieste che lo riguardano.

Per Mazzuca: “il caos giudiziario e le conseguenti polemiche intorno a queste indagini hanno spostato il focus da ciò che invece emerge con chiarezza riguardo alla gestione del centro destra di governo: un totale tracollo politico“.

Giuseppe Mazzuca contro Occhiudo: i fallimenti tra sanità, trasporti e depurazione

Il predidente del consiglio comunale di Cosenza ci va giù pesante ed elenca tutti i fallimenti che a suo dire sono imputabili al governatore calabrese Roberto Occhiuto. “La sanità regionale è allo sfascio a prescindere dalle nomine di primari e direttori di dipartimento, le liste d’attesa si sono clamorosamente allungate e di conseguenza l’emigrazione sanitaria ha raggiunto livelli drammatici; – tuona Mazzuca – gli ospedali non sono in grado di curare tutti i cittadini che hanno necessità di prestazioni specialistiche, i pronto soccorso sono al collasso perché la medicina di prossimità è scomparsa, i posti letto sono inadeguati e Occhiuto continua ad annunciare la costruzione di nuovi ospedali che non vedranno mai la luce”.

Mazzuca non si ferma alla sanità e passa in rassegna le cose che non funzionano sul fronte della mobilità in Calabria: “Il sistema di trasporti regionale, di fatto, non esiste, gli adeguamenti infrastrutturali annunciati sono rimasti lettera morta e si continua a pensare al famigerato e fantomatico ponte sullo stretto, – precisa ancora Mazzuca – mentre l’alta velocità ferroviaria che sarebbe in grado di cambiare le prospettive della regione purtroppo è ormai accantonata e sparita dai radar“.

E sulla depurazione il presidente del consiglio comunale di Cosenza parla di “regia regionale largamente deficitaria e non è in grado di sopperire alle inefficienze dei comuni con risultati negativi che sono sotto gli occhi di tutti, non basta denunciare, bisogna intervenire nel limite delle proprie competenze e supportare gli sforzi dei diversi soggetti preposti, a vario titolo, al governo del settore”.

L’opposizione deve prepararsi a governare: ecco come secondo Mazzuca

Per Mazzuca, in definitiva, “Occhiuto ha fallito politicamente su tutta linea”. Si appella così l’opposizione sottolineando che “ha il dovere di denunciare la debacle amministrativa e prepararsi a governare la Regione con un progetto condiviso, largo, chiaro, credibile, – conclide – che coinvolga le migliori energie progressiste della Calabria senza ricorrere a scorciatoie che non debbono rappresentare il terreno di lotta politico e di cui non c’è bisogno per certificare un fallimento che è drammaticamente sotto gli occhi di tutti”.