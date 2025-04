- Advertisement -

COSENZA – Riaprire la bretella di Piazza Bilotti chiusa da oltre 7 anni e il cui accesso, è consentito solo a chi usufruisce del parcheggio sotterraneo di Piazza Bilotti, consentendo agli automobilisti che arrivano dall’autostazione di raggiungere velocemente via Guglielmo e Annamaria Nucci o viale degli Alimena, senza dover invece arrivare a Piazza Loreto per poi fare un’inversione e ritornare indietro allungando il percorso di circa 1,5 KM nel traffico cittadino. È la richiesta fatta da molti cittadini alla nostra redazione, dopo che la settimana scorsa ci siamo occupati di Via XIIV maggio, con il Comune che sta cercando di capire se sia possibile realizzare due varianti per collegare la via del centro città a Viale Giacomo Mancini, evitando il caotico imbuto che si crea davanti i Due Fiumi.

Bretella di Piazza Bilotti: riaprirla per alleggerire il traffico

Subito dopo la pubblicazione dell’articolo, tanti cittadini e automobilisti hanno commentato l’articolo, evidenziando l’importanza di realizzare delle varianti su via XXIV Maggio ma in molti hanno scritto alla nostra redazione e sottolineato un’altra problematica relativa alla viabilità cittadina, di cui ci eravamo già occupati lo scorso anno: parliamo della riapertura al transito veicolare della bretella a nord di Piazza Bilotti che al momento è consentita solo ed esclusivamente a chi deve accedere al parcheggio privato di Piazza Bilotti, mentre ai cittadini è sbarrato il passaggio con tanto di divieto e con quelle brutte transenne per evitare gli attraversamenti delle auto.

Transenne e chiusura del lato nord di Piazza Bilotti

Noi ci facciamo carico delle richieste al Comune fatte dagli automobilisti sulla riapertura di quel piccolo tratto stradale, ma dal valore strategico enorme per la viabilità cittadina. Se riaperta, la bretella consentirebbe agli automobilisti provenienti dal piazzale delle Autolinee (via Adolfo Quintieri) di raggiungere direttamente Piazza Carlo Bilotti, e scegliere di proseguire verso Viale degli Alimena a Sud mentre a ovest via Guglielmo e Annamaria Nucci non è più percorribile a salire verso via Roma (qui sono pervenute altre lamentele da parte dei cittadini). In questo modo si eviterebbe il lungo e congestionato percorso che oggi costringe a passare per Corso Luigi Fera, Corso d’Italia, Piazza Loreto e poi a tornare indietro.

Da sette anni quella piccola porzione di strada è chiusa al transito veicolare e in molti si chiedono perché una strada pubblica, pensata per agevolare la mobilità urbana, debba rimanere chiusa e servire unicamente un parcheggio sotterraneo a pagamento e che gestisce un flusso di utenti non eccessivo, quindi facilmente gestibile e senza particolari impatti sul traffico anche se si riaprisse la strada.

Il nuovo piano della viabilità cittadina

«L’Amministrazione comunale – evidenzia un cittadino – ha sempre chiesto pazienza agli automobilisti per le modifiche alla viabilità attuate sempre nell’ottica di migliorare la circolazione stradale e il traffico in una città di per sé già caotica. Eppure, mentre si modificano sensi di marcia quasi ogni mese in centro città (ultimo quello tra Via Trento e Corso Umberto), la bretella di Piazza Bilotti, continua a restare inspiegabilmente chiusa obbligando gli automobilisti ad giro inutile e tortuoso».