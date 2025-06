Cosenza: giovane straniero infastidisce i passanti su corso Mazzini, fermato dalla Polizia

- Advertisement -

COSENZA – E’ accaduto questa mattina a Cosenza, in pieno centro città, nell’area di piazza Kennedy. Un giovane, di nazionalità extracomunitaria, si aggirava sull’area pedonale urlando, inveendo e infastidendo i passanti e le attività commerciali in stato di forte alterazione. Sono state proprio alcune persone che hanno assistito alla scena, impaurite, ad allertare le forze dell’ordine in quanto pare che il giovane, non sia nuovo ad episodi simili.

Nei giorni scorsi infatti, era già stato avvistato in piazza Bilotti mentre assumeva gli stessi atteggiamenti. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 e gli uomini della Polizia di Stato di Cosenza che lo hanno avvicinato e bloccato.