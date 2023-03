Cosenza: ‘Giornate del Meridione’, visita guidata ‘Alla scoperta delle radici della città Bruzia’

COSENZA – Si intitola ‘Alla scoperta delle radici della città Bruzia’ ed il percorso ripercorrerà le diverse fasi di occupazione del territorio dal Paleolitico superiore fino all’epoca romano-imperiale. I partecipanti si ritroveranno alle ore 15,30 domani, in piazza dei Bruzi, e saranno accolti dalla guida turistica Alessandra Scanga. Poi proseguiranno in piazza dei Valdesi per addentrarsi nel quartiere di Santa Lucia e nel quartiere della Massa per visitare il Museo dei Brettii e degli Enotri.

Il percorso ripercorrerà le diverse fasi di occupazione del territorio dal Paleolitico superiore fino all’epoca romano-imperiale. Il tour è inserito nel calendario delle ‘Giornate del Meridione’ giunte alla 3° edizione che quest’anno hanno per tema ‘La bellezza di essere meridionali’.

L’iniziativa, promossa da Meridional People’, è frutto della collaborazione fra Guide turistiche di diverse città meridionali e prevede un nutrito programma come “occasione di presa di coscienza, riflessione e progettualità per la nostra terra”. Per l’edizione di quest’anno è stato anche pubblicato il libro ‘La bellezza di essere meridionali’ (ed. Albatros), reperibile in tutte le librerie “come contributo utile alla conoscenza del proprio territorio. Come Guide turistiche, e quindi esperti del territorio, avvertiamo il dovere di dare il nostro contributo alla valorizzazione della nostra storia, arte e cultura perché siano sempre più motori di sviluppo”.