Cosenza: Giornata mondiale della Sindrome di Down «migliorare i sistemi di supporto»

- Advertisement -

COSENZA – L’Associazione Italiana Persone Down (AIPD) di Cosenza, in collaborazione con la Commissione Welfare del Comune di Cosenza, organizza una conferenza stampa per celebrare e sensibilizzare la cittadinanza in occasione della Giornata Mondiale della Sindrome di Down, che ricorre il 21 marzo. L’incontro si terrà domani, lunedì 17 marzo alle ore 11:30 presso la Sala Consiliare di Palazzo dei bruzi e sarà un momento di confronto aperto sulle esigenze delle persone con sindrome di Down nella nostra comunità.

Il tema scelto a livello internazionale per il 2025 è “Migliorare i sistemi di supporto”, con l’obiettivo di promuovere una società più inclusiva e attenta ai bisogni concreti delle persone con sindrome di Down e delle loro famiglie. In questa occasione, saranno proprio i ragazzi dell’AIPD a prendere la parola per esprimere direttamente le loro richieste, raccontando le esperienze quotidiane e i bisogni che incontrano nei luoghi che frequentano: dalla scuola al lavoro, dai trasporti ai servizi pubblici. L’incontro rappresenta un’importante opportunità per stimolare un dialogo costruttivo tra istituzioni, associazioni e cittadini, affinché il nostro territorio possa essere sempre più inclusivo e attento ai diritti di tutti.

L’AIPD di Cosenza e il Presidente della Commissione Welfare, Giuseppe Giacco, invitano la stampa, le istituzioni, le associazioni e tutta la cittadinanza a partecipare per dare voce a chi spesso non viene ascoltato e per costruire insieme un futuro più accessibile e accogliente.