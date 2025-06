Cosenza: “Giornata mondiale del donatore”, Polizia e DonatoriNati «Chi dona il sangue, dona la vita»

- Advertisement -

COSENZA – In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, l’Associazione DonatoriNati della Polizia di Stato ha organizzato una raccolta straordinaria presso il centro trasfusionale dell’ospedale dell’Annunziata, diretto dal dott. Francesco Zinno. L’iniziativa si inserisce nel quadro degli eventi promossi a livello nazionale in collaborazione con il Ministero della Salute e il Centro Nazionale Sangue.

Con il sostegno del Questore di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, e il coinvolgimento diretto di agenti, volontari e cittadini, la giornata ha assunto un forte valore simbolico: “Chi dona il sangue, dona la vita” è il motto che ha accompagnato la manifestazione, sottolineando il valore della prossimità, della solidarietà e dell’impegno civico.

«Il nostro obiettivo – ha dichiarato Carlo Figliomeni, presidente regionale di DonatoriNati Calabria – è quello di educare i giovani alla cultura della donazione. Il sangue è un bene prezioso che non si può fabbricare, ma si può donare. È fondamentale trasmettere il valore della generosità attraverso l’esempio concreto».

DonatoriNati

E’ attiva su tutto il territorio italiano, con azioni nelle scuole, nelle università e nelle istituzioni, coinvolgendo non solo la Polizia di Stato ma anche i Vigili del Fuoco e altri corpi dello Stato. Accanto all’associazione, anche quest’anno, Intesa Sanpaolo in qualità di main partner, a testimonianza dell’importanza di sinergie tra pubblico e privato nella promozione del dono. Designata nel 2005 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Giornata Mondiale del Donatore è l’occasione per ringraziare milioni di volontari e sensibilizzare nuovi cittadini a un gesto semplice ma fondamentale per la vita.