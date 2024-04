Cosenza: ‘Giornata della Donazione’, Asit e Avis incontrano gli studenti dello ‘Scorza’

COSENZA – In occasione della Giornata nazionale per la donazione degli organi, l’ASIT – Associazione Sud Italia Trapiantati, da anni attiva sul territorio calabrese con iniziative di sensibilizzazione e ricerca in questo ambito, in accordo con l’Avis cittadino ha organizzato per domani, giovedì 18 aprile, una giornata dedicata alla donazione degli organi e del sangue all’interno del liceo scientifico “G.B. Scorza” di Cosenza. L’istituto è già sede del progetto “Pre.Di.Re. Prevenzione e diagnosi delle malattie renali”. La giornata è istituita dal Ministero della Salute per favorire l’informazione e la promozione della donazione degli organi finalizzata al trapianto.

“Donare per ricevere: questo strano gioco di parole”

E’ il titolo dell’iniziativa rivolta agli studenti del 5° anno che vedrà la partecipazione della presidente di ASIT Rachele Celebre, del nefrologo Renzo Bonofiglio, già direttore della UOC ospedaliera di Nefrologia, Dialisi e Trapianto e coordinatore del progetto Pre.Di.Re, di Maria Vigna, anestesista e rianimatrice all’AO di Cosenza, di Alessandra Crispini, docente all’UniCal, e di Amleto Massimiliano Pastore, dell’unità di raccolta Avis di Cosenza.

La donazione, nella sua molteplicità, è espressione di solidarietà e reciprocità. Ognuno di noi può salvare delle vite esprimendo il proprio sì.