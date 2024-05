Cosenza: Ginecologia e Ostetricia, piano ferie a rischio per le operatrici socio sanitarie

COSENZA – L’USB Confederazione Provinciale di Cosenza spiega che il “paradosso che riguarda il fabbisogno attivo dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, soprattutto per il profilo di OSS, raggiunge il suo acume in queste settimane. A seguito di innumerevoli incontri e segnalazioni, l’Azienda Ospedaliera di Cosenza non ha ancora effettuato due importanti operazioni annunciate: la convocazione di 10 OSS dalla graduatoria del 31 luglio 2021, che presto andrà ad esaurimento e la mappatura di personale dal profilo di OSS che svolge, per acquisita idoneità permanente ad altra mansione, compiti altri all’interno dell’azienda”.

“Il risultato è che, proprio dove ce n’è più bisogno, in Ginecologia e Ostetricia, si rischia di rimanere senza personale per i mesi di giugno, luglio e agosto, nonostante i dipendenti dal profilo OSS abbiano strutturato da tempo un piano ferie solidale per poter fruire, a turno 10 giorni di ferie tra giugno a settembre e non più di tre unità per volta. A questo punto abbiamo tutti i ragionevoli motivi per poter affermare che, non solo gli Operatori sociosanitari di Ginecologia e Ostetricia si ritrovano ad avere meno diritti di altri, ma i loro sforzi non sono riconosciuti né ripagati in alcun modo”.

“Le interlocuzioni della nostra organizzazione sindacale – prosegue l’USB di Cosenza – continueranno e invitiamo il primario Morelli, che si è sottratto anche all’ultimo incontro tenutosi in direzione ospedaliera, a considerare la problematica come seria e di urgente risoluzione. Soprattutto, indirizziamo quest’appello al commissario De Salazar che di recente ha invitato, con una formale comunicazione, i lavoratori tutti dell’azienda ospedaliera a dialogare attraverso un canale preposto all’ascolto delle loro problematiche. Auspichiamo che di concerto, il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, il Sitra e il capo Dipartimento materno infantile, trovino una soluzione in fretta e che le 10 assunzioni annunciate ormai due mesi fa avvengano nel più breve tempo possibile poiché, nell’unità operativa complessa di Ginecologia e Ostetricia, servono subito, almeno tre unità dal profilo OSS”.