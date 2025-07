Cosenza, gatti morti in via Milelli: il Comune indaga, «tolleranza zero contro la crudeltà»

- Advertisement -

COSENZA – “In merito ai recenti e preoccupanti ritrovamenti di carcasse di gatti in via Milelli, sono state immediatamente attivate tutte le procedure di legge per accertare le cause e le eventuali responsabilità. Nel malaugurato caso in cui si dovesse ipotizzare l’avvelenamento e/o altre circostanze, sarebbe gravissimo ed un atto da stigmatizzare e condannare fermamente. Si tratterebbe, infatti, di un gesto inqualificabile, su cui si ipotizzerebbero reati ben precisi, che offende non solo la sensibilità collettiva, ma anche il senso di civiltà della nostra comunità”.

E’ quanto afferma l’assessore al Benessere e alla Tutela Animale, Veronica Buffone, che prosegue: “Del ritrovamento delle carcasse degli animali sono state immediatamente investite le autorità competenti. La Polizia Municipale è già al lavoro per fare piena luce sull’accaduto. È nostra priorità garantire sicurezza, tutela e rispetto per tutti gli esseri viventi presenti sul nostro territorio”. L’assessore Buffone ha, quindi, ricordato che la nuova normativa nazionale in materia di maltrattamento e uccisione di animali, recentemente entrata in vigore, prevede un inasprimento delle pene per chi si rende responsabile di simili atti.

“Lottiamo contro ogni forma di crudeltà verso gli animali – rimarca Veronica Buffone – Il Comune è, pertanto, in costante contatto con le associazioni animaliste del territorio e con i cittadini che, con grande senso civico, stanno collaborando nel segnalare episodi sospetti o elementi utili alle indagini. È stata inoltre avviata un’attività di monitoraggio nella zona interessata e in altre aree sensibili della città”.

“Voglio rassicurare la popolazione – conclude l’assessore Buffone – rispetto all’attività portata avanti dall’ amministrazione comunale che sta seguendo con la massima attenzione ogni sviluppo della situazione. Invito chiunque sia a conoscenza di episodi o abbia informazioni utili, a contattare tempestivamente la Polizia Municipale o gli uffici comunali preposti. È solo attraverso la collaborazione tra istituzioni e cittadini che possiamo costruire una città più giusta, rispettosa della vita e del benessere di tutti”.