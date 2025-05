Cosenza: furto in un bar su via Alimena, sfondata la vetrina e rubata la cassa con 12mila euro

- Advertisement -

COSENZA – E’ accaduto sabato alle prime ore del giorno, intorno alle 4. Preso di mira l’Ice Cafè su via Alimena in pieno centro a Cosenza. Secondo quanto ricostruito e ripreso anche da alcune telecamere di videosorveglianza, il furto è stato compiuto da due soggetti che, dopo aver sfondato la vetrina, una volta entrati, hanno rubato la cassa automatica contenente circa 12.000 euro di incassi.

Il titolare dell’attività, su Facebook, ha sottolineato l’ingente danno economico subito: “Il nostro paese vive già in un momento di forte crisi e persone come me, che ogni giorno lavorano più di 12 ore senza sapere che cos’è una festa, trascurando la famiglia, tentando di fare impresa in questa nostra terra sono da considerasi coraggiose”. Poi si rivolge ai ladri “avete rubato nella nostra attività che dà da mangiare a 5 famiglie. Queste cose non si fanno. Spero che chi dovere ci tuteli ed eviti che non succeda ad altri. Questi episodi ti fanno passare la voglia di lavorare e buttare la spugna”.