Cosenza: furti dalla lapide di Federico, morto in un incidente a 17 anni

COSENZA – In una lettera inviata alla nostra redazione, Angelo M. Lentini racconta quanto è accaduto sulla tomba di Federico, suo figlio, scomparso mentre stava per compiere 18 anni in un tragico incidente stradale. “Mi è doveroso per la memoria di mio figlio e dei cari amici che ci hanno lasciato tragicamente insieme a lui, far conoscere alle persone civili e perbene la situazione incresciosa che si è verificata”.

“Mi chiamo Angelo M. Lentini, padre di Federico, venuto tragicamente a mancare nel terribile incidente avvenuto a Rende la maledetta notte del 5 ottobre 2019 insieme ai suoi amici, Mario, Alessandro e Paolo. Credo che per un uomo, una donna, un genitore, non vi possa essere paura più grande che ti possa sconvolgere l’anima… Immaginate cosa voglia dire – scrive il papà di Federico – continuare a cercare di vivere, lavorare, portare avanti la propria vita e attività lavorativa a servizio dei cari, degli amici e di tutte le persone che ti stanno vicino”.

Poi il racconto: “la mattina del 25 aprile scorso, dopo aver praticato una lunga opera di autoconvincimento ed aver chiesto a mia moglie di passare a salutare nostro figlio al cimitero di Cosenza, ci avviamo, immaginate con quale stato d’animo per questa strada. Arrivati sul luogo dove Federico riposa rimaniamo esterrefatti e addolorati ulteriormente. Per l’ennesima volta sono state rubate piantine, fiori e piccoli oggetti deposti lì dai nostri familiari, dagli amici e dalle persone che gli vogliono bene”.

Il signor Lentini nella lettera sottolinea che questo è almeno il terzo episodio in quattro anni al cimitero comunale di Cosenza, nell’area denominata San Beniamino. Furti dalla tomba di un povero ragazzo di 17 anni. “Lo stesso – scrive ancora – è successo in precedenza e diverse volte ai piccoli oggetti deposti nei pressi del luogo in cui riposano i suoi amici. Naturalmente tali gesti sono stati denunciati alle Forze dell’ordine”.