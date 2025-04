Cosenza, “Fuori dal Canone: Voci e Testi da (Ri)scoprire”: seminario con il prof. Carnero allo Scorza

- Advertisement -

COSENZA – E’ in programma per martedì 8 aprile, alle ore 16.00, nell’Aula Magna del liceo scientifico Scorza di Cosenza un seminario esclusivo per docenti di Lingua e Letteratura Italiana della scuola secondaria di II grado. L’evento, intitolato “Fuori dal Canone: Voci e Testi da (Ri)scoprire”, sarà tenuto dal Prof. Roberto Carnero dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. Roberto Carnero, Professore di ruolo di Letteratura italiana contemporanea all’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, è figura di spicco nel panorama culturale italiano.

I suoi studi e i suoi contributi spaziano attraverso i secoli, da Leopardi ai movimenti letterari del Novecento, con una particolare attenzione alla narrativa contemporanea, alla letteratura di viaggio e ai rapporti tra cinema e letteratura.

Carnero è inoltre critico letterario e influente editorialista, le cui analisi appaiono su numerose riviste di rilievo, tra le quali “Avvenire” e “Famiglia Cristiana”. I suoi lavori testimoniano rara capacità di coniugare rigore accademico e divulgazione, rendendo la letteratura accessibile e appassionante per un vasto pubblico.

Tra le sue pubblicazioni più recenti spiccano i saggi editi da Bompiani: Pasolini. Morire per le idee; Il bel viaggio. Insegnare letteratura alla Generazione Z; Lo scrittore giovane. Pier Vittorio Tondelli e la nuova narrativa italiana. Presso Giunti TVP – Treccani è autore, con Giuseppe Iannaccone, di una storia della letteratura italiana con antologia di testi per il triennio delle scuole superiori, che ha incontrato grande favore ed disponibile in diverse configurazioni: Il magnifico viaggio (7 tomi), Classe di letteratura (5 tomi), Letteratura attiva (3 tomi). Tale opera è un prezioso strumento per docenti e studenti, che offre un percorso coinvolgente attraverso i capolavori della nostra tradizione letteraria.

La presenza di Carnera al seminario “Fuori dal Canone: Voci e Testi da (Ri)scoprire” offrirà ai docenti di Lingua e Letteratura Italiana l’opportunità di confrontarsi con uno dei massimi esperti del settore. La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Rosanna Rizzo, aprirà l’incontro. La partecipazione al seminario è gratuita e prevede il rilascio di un attestato per 2 ore di formazione. È previsto l’esonero dal servizio. Treccani Giunti TVP è accreditato dal MIUR come ente formatore del personale della scuola DM 170/2016.