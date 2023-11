Cosenza, fugge da un posto di blocco: inseguito e trovato in possesso di cocaina

COSENZA – Nella giornata di ieri il personale della Squadra Volante di Cosenza, mentre stava effettuando un posto di controllo in una nota via cittadina, ha l’ALT con il dispositivo di segnalazione manuale ad un’autovettura che sopraggiungeva ad elevata velocità. Il conducente del mezzo, al fine di eludere il controllo, non ha interrotto la marcia anzi ha aumentato l’andatura cercando di allontanarsi. Gli Agenti operanti, hanno seguito il veicolo riuscendo a bloccare il conducente che si mostrava , sin da subito, insofferente al controllo.

Dal controllo è emerso che il soggetto è gravato da numerosi precedenti di Polizia; durante la perquisizione personale estesa e al veicolo con esito positivo, sono stati rinvenuti due involucri in cellophane termosaldati , con all’interno cocaina.

Gli operatori si sono poi recati presso l’abitazione dell’uomo per la perquisizione domiciliare dove hanno rinvenuto vari involucri di sostanza stupefacente, debitamente occultati in varie stanze dell’abitazione, cocaina con un peso complessivo di circa 40 grammi, nonché il rinvenimento di un bilancino di precisione. Il soggetto è stato sottoposto in regime degli arresti domiciliari.