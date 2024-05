COSENZA – Il sindaco di Cosenza Franz Caruso ha emesso un’ordinanza contingibile e urgente con cui ha inibito al transito veicolare e pedonale una parte di via Caricchio. In particolare il divieto riguarda un tratto di circa cinque metri dalla frana che si è verifica lungo strada che si trova a monte di Via Benedicenti. Ordinanza motivata dal concreto pericolo che si è venuto a creare a seguito del cedimento della carreggiata stradale, accertato a inizio maggio con una segnalazione della Protezione Civile e dopo un sopralluogo effettuato anche con la Municipale. Il cedimento ha lasciato sospeso nel vuoto il muretto, fortemente danneggiato, posto a margine della strada. La strada interessata dal cedimento, che si trova nell’omonima contrada, conduce ad alcune abitazioni “comunque raggiungibili da Via Casali”.

Un ulteriore sopralluogo effettuato a metà maggio, ha evidenziato anche il crollo del muro posto a margine della carreggiata, che nel precedente sopralluogo era risultato sospeso nel vuoto e “si è ampliata la corona di frana in corrispondenza del tratto stradale, che ha raggiunto una lunghezza di circa quattro metri, lasciando presagire un ulteriore ampliamento anche nel senso trasversale alla carreggiata, essendo presente una vistosa frattura dell’asfalto”.

Nell’ordinanza viene anche evidenziato che “alcuni segnali di divieto di transito, ancorché precedentemente posizionati provvisoriamente sulle transenne, risultano asportati, mentre sulle stesse sono presenti cartelli di divieti di sosta, non coerenti, riconducibili a precedenti ordinanze adottate”. Motivi di sicurezza e pubblica incolumità che hanno pertanto portato alla necessità di individuare, con il presente provvedimento contingibile e urgente, il tratto di strada da inibire al transito veicolare e pedonale in un opportuno intorno di cinque metri dalla frana.te