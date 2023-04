Cosenza, frana ’13 canali’: nel centro storico disagi per le strade chiuse

COSENZA – Il centro storico alle prese con frane e chiusure. A causa della Frana che ha interessato nei giorni scorsi l’aria dietro la fontana dei “13 canali”, via Antonio Spadafora che collega piazza 15 Marzo ai 13 canali è chiusa. Disagi si sono verificati per arrivare al liceo classico che è possibile raggiungere solo dallo Spirito Santo e quindi da via Petrarca.

Il movimento franoso si era verificato su Via Petrarca lo scorso venerdì, dove già due anni fa si era registrato un grosso distacco di massi e fango dalla collina sovrastante la Villa Vecchia della città, portando alla parziale chiusura della carreggiata. A seguito della un masso sfiorò la storica “Fontana dei 13 canali” senza fortunatamente danneggiarla.