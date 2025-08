Cosenza: “Focus on your GOAL”, il progetto del Delfino per contrastare le dipendenze giovanili

COSENZA – “Focus on your GOAL – Percorsi terapeutico-riabilitativi semi-residenziali per minori con addiction”, è il progetto promosso dal Centro di Solidarietà “Il Delfino” in partenariato con ARCAT Calabria ODV, già operativo nella provincia di Cosenza. Si tratta di un intervento innovativo e multidisciplinare per contrastare le dipendenze, ed è rivolto a ragazzi tra i 12 e i 17 anni con problematiche legate alla dipendenza da sostanze o da comportamenti.

L’obiettivo del progetto è offrire una presa in carico precoce e personalizzata, accompagnando i minori in un percorso terapeutico-riabilitativo che favorisca il loro reinserimento sociale, attraverso un servizio semi-residenziale integrato con azioni di prevenzione e supporto sul territorio. Uno degli aspetti più innovativi del progetto riguarda l’utilizzo di laboratori esperienziali come strumento terapeutico. Laboratori artistici, musicali, teatrali, di cucina, artigianato, street art, agricoltura ed esplorazione naturalistica saranno il terreno su cui i ragazzi potranno riscoprire passioni, acquisire nuove competenze relazionali e rafforzare la propria autostima.

Un approccio pratico, che attraverso il “fare” promuove un apprendimento attivo in un contesto educativo protetto ma stimolante. Oltre ai laboratori, sono previste anche attività di orientamento e sensibilizzazione nelle scuole e nei luoghi di aggregazione giovanile, con il supporto di un’applicazione digitale per il monitoraggio dei percorsi, counseling psicologico, mentoring scolastico, gruppi di auto-mutuo aiuto e sostegno alle famiglie.