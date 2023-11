Cosenza, finalmente il servizio scuolabus. Parte il prossimo 13 novembre, da oggi le richieste

COSENZA – Con quasi 3 mesi di ritardi al via a Cosenza il servizio scuolabus per le suole. Lo slittamento nell’approvazione del bilancio preventivo, aveva comportato le criticità nell’erogazione del servizio e i ritardi, visto che erano slittati anche i tempi per l’affidamento del servizio trasporti nell’intero territorio comune di Cosenza. Da oggi sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2023/2024, che partirà il prossimo lunedì 13 novembre.

, possono effettuare le procedure di richiesta del servizio anche online all’indirizzo: Lo stesso può essere, comunque, ritirato anche personalmente presso gli uffici del settore Educazione siti al piano terra di Palazzo dei Bruzi. I genitori degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado presenti sul territorio comunale https://cosenza.etrasparenza.it/archivio16_procedimenti_-1_15550_25_1.html , dov’è scaricabile l’apposito modello di istanza.