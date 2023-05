Cosenza: fiamme in un’abitazione del centro storico, forse generate dai rifiuti

COSENZA – Ancora un incendio nel centro storico di Cosenza, nei pressi di piazza Piccola anche se, fortunatamente, non si sono registrati feriti ma solo danni all’abitazione, che era disabitata. E’ accaduto ieri nei pressi di via San Tommaso. Secondo quanto emerso le fiamme, divampate per cause ancora da accertare, hanno avvolto lo stabile creando una coltre di fumo nera che si è levata nell’aria. A generare il rogo potrebbe essere stata un’ingente quantità di rifiuti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il fuoco e ripristinato la viabilità, chiusa temporaneamente per consentire le operazioni.

