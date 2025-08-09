HomeArea Urbana

Cosenza: festeggiamenti di Sant’Ippolito, il programma e i divieti di sosta e di transito

La tradizionale festa in onore del Santo Patrono è in programma da lunedì 11 a mercoledì 13 agosto nella frazione alle porte di Cosenza

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Per consentire nella frazione di Sant’Ippolito i tradizionali festeggiamenti in onore del Santo Patrono in programma da lunedì 11 a mercoledì 13 agosto e che interesseranno alcune strade della stessa frazione alle porte di Cosenza, la Polizia Municipale ha emanato un’apposita ordinanza con la quale, per il regolare svolgimento della manifestazione, ha adottato, temporaneamente, degli specifici provvedimenti viabilistici atti a garantire le migliori condizioni di sicurezza ai partecipanti nonché agli utenti della strada.

In particolare, il provvedimento della Polizia Municipale, premesso che i veicoli diretti verso i paesi limitrofi potranno raggiungere tali località percorrendo strade alternative, ha istituito, su via del Santuario, da via Mario Mauro al Santuario di S. Ippolito, il divieto di sosta con rimozione, su entrambi i lati, dalle ore 7,00 di lunedì 11 agosto alle ore 6,00 di giovedì 14 agosto e il divieto di transito, dall’11 al 13 agosto, dalle ore 20,00 alle ore 24,00 e comunque fino a cessate esigenze.

Il provvedimento della Polizia Municipale ha, inoltre, istituito, su Via Mario Mauro, da via dei Tommarinari a via del Santuario, il divieto di sosta con rimozione, sul lato destro, dalle ore 7,00 di lunedì 11 agosto alle ore 6,00 di giovedì 14 agosto.

Infine, l’ordinanza della Municipale ha istituito il divieto di transito temporaneo, lungo il percorso della processione, limitatamente al passaggio della stessa, in programma mercoledì 13 agosto, tra le ore 18,30 e le ore 20,30.

Il percorso della processione sarà il seguente: via Del Santuario – Piazza A. Dionisio – via Fontana Vecchia – Strada A – via dei Tommarinari – Via Ippolito Stella – Vico I Santa Lucia – via Fontana Vecchia – Piazza A. Dionisio – via del Santuario. Indicati anche i percorsi alternativi: Frazione S. Ippolito – Donnici – Piane Crati/Aprigliano; Frazione S. Ippolito – Borgo Partenope – Pietrafitta/Aprigliano. Nel corso della manifestazione, gli agenti di polizia stradale in servizio adotteranno, per motivi contingenti, le appropriate misure di regolazione del traffico e ogni altro opportuno provvedimento che la situazione dovesse richiedere.

PROGRAMMA

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Diamante: focolaio di botulino, indagati anche due medici di una clinica privata

Tirreno
PAOLA (CS) - L’inchiesta sulla grave intossicazione da botulino a Diamante si allarga e, oltre al titolare del food truck, già indagato per omicidio...
poiana generica

Poiana ferita e lasciata senza soccorsi: esposto in Procura da Ibis ODV ed ENPA

Calabria
CROTONE - Una Poiana ferita, lasciata agonizzante senza ricevere alcun soccorso da parte degli enti competenti. È quanto denunciato dalle associazioni Circolo per l’Ambiente...
Premio Scintille Cultura Calabria

A Belvedere Marittimo il Premio Scintille Cultura Calabria, un omaggio a chi lavora con...

Tirreno
BELVEDERE MARITTIMO (CS) - Torna domenica 10 agosto il Premio Scintille Cultura Calabria, ideato e promosso dall'imprenditore Sergio Mazzuca per riconoscere il valore e...
Tamara D'Acunto, 45 anni e Luigi Di Sarno di 52

Due vittime per intossicazione da botulino, martedì le autopsie. La salma di Tamara D’Acunto...

Tirreno
PAOLA (CS) - Tamara D’Acunto di Diamante e Luigi Di Sarno di Cercola (Na) sono le due vittime sospette dell’intossicazione alimentare avvenuta a Diamante....
stelle cadenti

La notte delle “lacrime di San Lorenzo”: le stelle cadenti tornano ad incantare il...

Italia
COSENZA - Anche nel 2025, come ogni anno, le celebri “lacrime di San Lorenzo” torneranno a solcare i cieli estivi, regalando agli osservatori più...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36920Area Urbana22203Provincia19708Italia7980Sport3836Tirreno2843Università1443
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

Tirreno

Diamante: focolaio di botulino, indagati anche due medici di una clinica...

PAOLA (CS) - L’inchiesta sulla grave intossicazione da botulino a Diamante si allarga e, oltre al titolare del food truck, già indagato per omicidio...
poiana generica
Calabria

Poiana ferita e lasciata senza soccorsi: esposto in Procura da Ibis...

CROTONE - Una Poiana ferita, lasciata agonizzante senza ricevere alcun soccorso da parte degli enti competenti. È quanto denunciato dalle associazioni Circolo per l’Ambiente...
Tamara D'Acunto, 45 anni e Luigi Di Sarno di 52
Tirreno

Due vittime per intossicazione da botulino, martedì le autopsie. La salma...

PAOLA (CS) - Tamara D’Acunto di Diamante e Luigi Di Sarno di Cercola (Na) sono le due vittime sospette dell’intossicazione alimentare avvenuta a Diamante....
stelle cadenti
Italia

La notte delle “lacrime di San Lorenzo”: le stelle cadenti tornano...

COSENZA - Anche nel 2025, come ogni anno, le celebri “lacrime di San Lorenzo” torneranno a solcare i cieli estivi, regalando agli osservatori più...
polizia cosenza chiusura locale
Area Urbana

Controlli della Polizia di Cosenza: droga nascosta tra generi alimentari in...

COSENZA - Continuano le attività di controllo della Polizia di Stato su tutto il territorio della provincia di Cosenza, disposte dal Questore, Giuseppe Cannizzaro....
Ospedale Annunziata Cosenza
Area Urbana

Botulino a Cosenza, condizioni stazionarie per i 12 ricoverati: salgono a...

COSENZA - Restano stazionarie, al momento, le condizioni delle 12 persone ricoverate presso l’ospedale di Cosenza a causa di una grave intossicazione da botulino....
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA