Cosenza: fermati su via Rivocati con 10 chili di hashish, arrestati un uomo e una donna

COSENZA – I carabinieri del nucleo radiomobile di Cosenza hanno arrestato due persone, un uomo e una donna che era insieme a lui, a seguito di un controllo su via Rivocati. I due sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri avrebbero fermato l’auto, insospettiti dal fatto che il conducente alla loro vista, avrebbe tentato di evitare il controllo, infilandosi velocemente in una traversa contromano. I militari hanno così deciso di procedere ad una perquisizione del veicolo e all’interno del bagagliaio, hanno scoperto dieci chilogrammi di hashish. La droga era suddivisa in panetti e custodita in un borsone.

