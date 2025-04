Cosenza, FdI chiede la rimozione delle auto abbandonate “il Comune riattivi con urgenza le procedure»

- Advertisement -

COSENZA – I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Ivana Lucanto, Giuseppe d’Ippolito e Francesco Spadafora, intervengono con fermezza sulla presenza delle auto abbandonate nel territorio cittadino, segnalate da diversi cittadini, chiedendo un intervento immediato da parte dell’Amministrazione comunale. «Le segnalazioni dei residenti sono chiare e allarmanti: queste veicoli in stato di abbandono non solo deturpano il decoro urbano, ma sono diventati ricettacoli di rifiuti, con evidenti rischi per l’igiene pubblica e la sicurezza», dichiarano i consiglieri.

«Chiediamo all’Amministrazione di ri-attivare con urgenza, così come è stato nei mesi scorsi, le procedure per la rimozione di questi mezzi abbandonati, in collaborazione con le autorità competenti. È necessario attivare un censimento di tutte queste autovetture presenti sul territorio comunale e avviare le procedure per la loro rimozione, nel rispetto delle normative vigenti. Oltre al danno ambientale – aggiungono – queste auto abbandonate possono favorire fenomeni di degrado e illegalità. Pertanto sollecitiamo un piano straordinario di controllo e bonifica, coinvolgendo eventualmente anche le forze dell’ordine per risalire ai proprietari dei veicoli e sanzionare chi abbandona rifiuti».

Sulla vicenda era intervenuto ieri anche l’Assessore al Comune Francesco De Cicco che sulla segnalazione in particolare di un’auto abbandonata arrivata alla nostra redazione aveva evidenziato che “da oltre un mese sia arrivata al segnalazione ma ancora ad oggi non è arrivato l’ok del censimento per poter effettuare la rimozione del mezzo”