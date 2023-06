Cosenza. “Famiglia tra Diritto e Letteratura”. Il convegno del Consiglio dell’Ordine degli avvocati

COSENZA – “Famiglia tra Diritto e Letteratura”. E’ il convegno che si è svolto presso la Biblioteca “Michele Arnoni” del Tribunale di Cosenza, organizzato dall’Ordine degli avvocati bruzi e dalla Fondazione Scuola Forense della Provincia di Cosenza. Un incontro di altissimo spessore per i relatori presenti, come il Procuratore Generale Militare presso la Corte Suprema di Cassazione , Maurizio Block, il consigliere della Prima Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione e il Presidente titolare della Prima Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, Adelaide Amendola, che ha presentato anche il suo libro , “Romanzo Familiare”, un libro che ha scritto per una sua necessità di buttare fuori tutto quello che era stato il suo percorso.

Un’occasione questa per parlare di tutto quello che gravita attorno alla famiglia al ruolo della donna e a quella dei singoli personaggi. Mentre, nella fase più prettamente tecnica come ha spiegato il Presidente dell’Ordine degli avvocati cosentini, Ornella Nucci, “è stata fatta una disamina sugli ultimi approdi giurisprudenziali in tema di assegno divorzile molto interessante e di levatura altissima”. Approdi giudiziari che sono cambiati nel tempo .