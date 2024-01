Cosenza, fallimento Amaco: “una ferita per tutti i lavoratori”

COSENZA – “La società era interamente partecipata dal Comune e svolgeva il servizio di trasporto pubblico locale. Inevitabile lo shock e la delusione di tutti, cittadini e lavoratori. Ancora la gestione è stata pessima e ancora di più è stata terribilmente irresponsabile l’azione di controllo dell’ente comunale sulla società stessa.

E’ chiaro che per arrivare alla liquidazione disposta da un giudice la situazione era ormai

irrecuperabile e insuperabile; ma quanta trascuratezza ha provocato questo disastro? Che

ne sarà dei lavoratori e delle loro famiglie? E’ mai possibile che nessuno aveva avuto un alert sul disastro preannunciato? E’ di pochi giorni fa, tra l’altro, la verifica sollevata da CAMBIAMENTI di fronte al silenzio di tutti: il Tribunale ha spostato a luglio l’udienza di discussione sui crediti ma non ha spostato la data di scadenza per depositare le domande di insinuazione al passivo.

NESSUNO SE N’ERA ACCORTO e si rischiava il macero per svariate centinaia di migliaia di

euro di soldi spettanti ai lavoratori. Servono poi i documenti e i dati certi su questi crediti e l’azienda è nel panico totale nel fornirli. Nelle nostre possibilità osserviamo sempre gli eventi intorno a noi e cerchiamo di fare il bene dei lavoratori tutti, le chiacchiere le lasciamo fare agli altri. Seguiteci perchè stiamo lavorando davvero tanto per tutti con risultati concreti e veri”.