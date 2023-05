Cosenza, evento finale del progetto ‘A scuola di fumetto con i Bronzi’

COSENZA – E’ tra le azioni previste dalla Regione Calabria nell’ambito del piano integrato di attività di promozione e valorizzazione culturale dedicato al 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace. Giovedì 25 maggio dalle ore 10.30, al Museo del Fumetto di Cosenza, avrà luogo l’evento finale del progetto formativo che ha coinvolto oltre 600 studenti provenienti da tutta la Calabria, iscritti alle Scuole Secondarie di Secondo grado, in un ciclo di dieci lezioni per un totale di 20 ore di formazione, trasmesse sia in diretta che on-demand.

Le lezioni, tenute da vari professionisti del settore, hanno introdotto agli studenti il concetto di Magna Grecia e la storia dei Bronzi di Riace, promuovendone il valore storico-artistico e la portata culturale, in modo innovativo e contemporaneo. Durante il percorso di formazione, i ragazzi coinvolti, si sono cimentati nella creazione di tavole a fumetti, partendo dalla ricostruzione storica dell’evento. Contemporaneamente hanno avuto la possibilità di declinare, in modo completamente creativo, la storia del ritrovamento di un patrimonio artistico unico, immaginandone nuovi sviluppi di narrazione.

La giornata conclusiva sarà presentata da Vito Foderà, giornalista e conduttore televisivo e vedrà in mostra negli spazi del Museo del fumetto di Cosenza, gli elaborati di tutti gli studenti coinvolti, insieme alle opere delle grandi firme del fumetto coinvolte nel progetto.

Verrà presentata a partire dalle 10.30, in un incontro aperto alla stampa e al pubblico, con la presenza di Giusi Princi Vicepresidente della Calabria con delega all’Istruzione ed alla Cultura, la pubblicazione editoriale “L’Avventurosa storia dei Bronzi di Riace” contenente un racconto inedito di Vito Bruschini, i migliori disegni realizzati dagli studenti e selezionati dal comitato tecnico-scientifico del progetto e gli artwork originali realizzati da professionisti del fumetto che terranno i tavoli creativi sui temi del ritrovamento dei Bronzi Di Riace e della Magna Grecia.

Tra gli artisti saranno presenti firme illustri del fumetto italiano: da Daniele Bigliardo (Sergio Bonelli Editore) l’autore di Lupo Alberto Bruno Cannucciari, passando per Paola Del Prete (autrice Lavieri Comics e Shockdom), Eugenio Sicomoro (autore Sergio Bonelli Editore, Glenat, Danguard), Andrea Scoppetta (animatore DreamWorks e Disney/Pixar), Luca Passafaro e Daniele Scarfone (animatori fra gli altri della serie Netflix di Zerocalcare “Strappare lungo i bordi”), Giancarlo Caracuzzo, disegnatore per Marvel e Dc Comics.