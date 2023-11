Cosenza, evade dai domiciliari e tenta una rapina in pieno centro: arrestato

COSENZA – Stamattina il personale della Squadra Volante di Cosenza è intervenuto in una nota piazza del centro città, a seguito di una tentata rapina perpetrata ai danni di un cittadino ad opera di un soggetto armato di coltello.

La vittima ha riferito che mentre si accingeva ad aprire il portone d’ingresso dello stabile, quando è stata avvicinato dal malfattore che, sotto la minaccia di un coltello, gli ha intimato di consegnarli il denaro in suo possesso. Nell’immediatezza, la vittima è riuscita a fuggire su per le scale per raggiungere la propria abitazione fino a far desistere il soggetto che si è allontanato dal luogo.

Dai repentini controlli effettuati nell’area circostante, gli operatori, dalle descrizioni ricevute dalla vittima, sono riusciti ad individuare e bloccare l’autore che, inoltre risultava essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. L’uomo aveva addosso un grosso coltello a punta ed è stata tratta in arresto per i reati di tentata rapina aggravata ed evasione e trasferito in carcere.