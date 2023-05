Cosenza: escalation di furti nelle abitazioni del quartiere Casali, paura tra i residenti

COSENZA – Entrano negli appartamenti anche in pieno giorno per svaligiarli e stanno ‘terrorizzando’ il quartiere di Casali, nell’area storica della città di Cosenza. L’ultimo furto in ordine di tempo, sarebbe stato compiuto sabato mattina. I residenti si dicono preoccupati, allarmati ed hanno paura anche perchè, secondo quanto emerso, l’ultimo caso ha riguardato un appartamento nel quale c’era anche un bambino di soli 11 anni che dormiva, ma sarebbero già quasi una decina gli episodi di furto.

La vittima del furto si è recata dalle forze dell’ordine portando con sè alcune immagini delle telecamere di videosorveglianza installate proprio a causa dell’escalation di furti. Nonostante sia stato anche indicato agli investigatori il numero di targa dell’autovettura, purtroppo l’auto risulterebbe rubata. Inoltre, secondo quanto emerso, pare che i ladri siano soliti cambiare con frequenza mezzo per spostarsi.

L’ultima vittima di furto ha subito ingenti danni ma, viene segnalato nel post sui social, “la cosa più sconcertante è che all’interno dell’abitazione c’era una creatura di 11 anni che dormiva. Tutto questo di sabato mattina”. I residenti pertanto chiedono maggiore attenzione e controlli, anche di giorno, nel quartiere e si dicono fortemente preoccupati, e chiedono a chiunque notasse movimenti sospetti di contattare le forze dell’ordine.