Cosenza, entra nel vivo il dibattito per creare la città unica con oltre 100mila abitanti

COSENZA – Entra nel vivo il dibattito sulla ipotesi di fusione delle Città di Cosenza, Rende e Castrolibero, per dar vita ad un’unica Città di oltre 100.000 abitanti.

È il gruppo consiliare ‘Cosenza Cresce Insieme’, presieduto dalla Consigliera Bianca Rende, ad aver organizzato per mercoledì 05 luglio, alle ore 18,00 nelle adiacenze di piazza XI settembre, un momento di ascolto e di confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la Confindustria provinciale e la Presidente della Commissione “Affari Istituzionali” del Consiglio regionale della Calabria, on. Luciana De Francesco.

Al dibattito, moderato dal giornalista Domenico Martelli, che sarà aperto dai saluti del sindaco Franz Caruso e introdotto dal consigliere Francesco Luberto, sono stati altresì invitati a raccontare il percorso politico amministrativo già affrontato dalle loro realtà territoriali, i sindaci delle neo nate municipalità di Corigliano – Rossano e Casali del Manco.

“Quella della Città Unica”, ha dichiarato la capogruppo Bianca Rende, “è un’occasione irrinunciabile per la nostra comunità ed un momento di partenza verso la realizzazione di quella città policentrica e interconnessa, che davvero potrebbe segnare una svolta in termini di rappresentanza politica e di capacità attrattiva degli investimenti pubblici e privati, che oggi arrivano col contagocce, lasciando i comuni in gravissime difficoltà realizzative e gestionali.

Il fatto che la proposta di legge depositata in consiglio regionale contenga molti limiti, specie procedurali e sul piano del coinvolgimento democratico delle popolazioni interessate, deve indurci a sollecitare miglioramenti del percorso avanzato, nell’interesse delle comunità amministrate e non ad assumere atteggiamenti di chiusura e di mero difensivismo delle posizioni costituite.

Sarà interessante conoscere il parere di chi fa economia nel nostro territorio e tutela le ragioni del lavoro, perché in fondo è di questo, oltre che di servizi pubblici di qualità, che vive e si alimenta una comunità, frenando i ben noti fenomeni di spopolamento di un’area, che appare già condannata ad un inesorabile declino”.