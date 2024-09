Cosenza: entra in un negozio e ruba cellulare e sim, rintracciato e bloccato

COSENZA – La Polizia locale di Cosenza, durante un servizio di controllo in città, è intervenuta su segnalazione della sala operativa di via Bendicenti per un furto in un negozio di telefonini situato nell’area dell’Autostazione. Secondo quanto emerso, un giovane di nazionalità straniera dopo essere entrato nel negozio ed aver rubato un cellulare e una scheda Sim, si è dato alla fuga facendo perdere le sue tracce.

La pattuglia, raccolte le testimonianze del titolare del negozio e di alcuni clienti, ha visionato anche alcune immagini e video. Il presunto autore identificato, è stato poi rintracciato e bloccato su via Cattaneo ma il titolare del negozio non ha proceduto alla querela trattandosi di un furto di lieve entità. Sul posto anche la Polizia di Stato per i rilievi del caso. La refurtiva è stata recuperata.