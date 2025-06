Cosenza, ennesimo stop all’acqua potabile: lavori di riparazione sull’Abatemarco

- Advertisement -

COSENZA – Mercoledì 25 giugno sarà un’altra giornata nera per la città. Il Comune della città bruzia ha, infatti, annunciato un nuovo stop all’erogazione dell’acqua potabile in alcune zone del territorio cittadino per consentire lavori di riparazione sulle condotte adduttrici dell’acquedotto Abatemarco. E’ necessario intervenire, comunicano dal Comune, su una serie di rotture verificatesi sulle condotte. Nel dettaglio l’erogazione dell’acqua sarà sospesa alle sole utenze di San Vito e Colle Mussano a partire dalle ore 8 di mercoledì fino al completamento dei lavori.

Secondo quanto comunicato dalla Sorical, per la sola utenza Merone l’orario di chiusura del serbatoio sarà anticipata alle ore 12 mentre le utenze degli Ospedali e del quartiere Case Alte continueranno ad essere alimentate dalla disponibilità dell’accumulo delle vasche del serbatoio regionale di Cozzo Muoio. Quella di De Rada, invece, sarà alimentata dall’acqua prodotta dal pozzo, quelle servite dal Bufalo (Serra Sottana e Cozzo Badessa) non subiranno nessuna sospensione. Il Comune precisa che potrebbero verificarsi dei disagi al termine dei lavori di riparazioni fino a quando l’erogazione ordinaria dell’acqua potabile non tornerà a regime.