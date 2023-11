Cosenza, ennesimo incidente su Viale Mancini: scooter finisce sotto un furgone – FOTO

COSENZA – Ennesimo incidente questo pomeriggio, poco prima delle 16, su Viale Giacomo Mancini a Cosenza nei pressi dell’Istituto Tecnico Industriale A. Monaco. Nello specifico il sinistro è avvenuto tra uno scooter e un furgone DHL.

Nel dettaglio pare che il centauro, a bordo della moto, notando il poco spazio tra i due veicoli, per via della strada stretta e dei persistenti lavori nella zona, si sia buttato dal mezzo per evitare il peggio. Sul posto è giunta l’ambulanza che ha soccorso il motociclista ma, sembra che le sue condizioni siano buone. La moto si è così ritrovata sotto le ruote del furgone.