Cosenza: emessi i mandati di pagamento per scrutatori e presidenti di seggio dello scorso referendum

COSENZA – L’Amministrazione comunale comunica che da ieri sono stati emessi, dal settore Bilancio, Programmazione e Risorse finanziarie, i mandati di pagamento per i compensi dovuti agli scrutatori e ai presidenti di seggio che hanno partecipato alla consultazione referendaria dell’8 e 9 giugno scorsi.

«In meno di un mese dalla data in cui si è andati alle urne per il referendum dell’8 e 9 giugno – ha sottolineato il Sindaco Franz Caruso – il nostro servizio elettorale, guidato dalla dirigente dei servizi demografici Alessia Loise, in stretta collaborazione con il settore Innovazione Tecnologica ed il settore Bilancio, ha predisposto una piattaforma sulla quale scrutatori e presidenti di seggio hanno potuto caricare direttamente i loro dati, ivi compresi quelli bancari, per la liquidazione delle spettanze. Questo ha consentito – ha detto ancora Franz Caruso – di espletare le procedure in tempi record, eliminando le attese e i ritardi del passato».

«Il nuovo sistema – ha concluso Franz Caruso – che è stato testato per la prima volta e che sarà utilizzato anche in occasioni di future elezioni o consultazioni referendarie, ha consentito di stabilire una virtuosa collaborazione tra l’Anagrafe comunale e gli uffici finanziari che ha abbattuto i tempi di attesa, così come dovrebbe accadere nella normalità dei casi».