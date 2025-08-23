Cosenza: emergenza botulino «gestiti 28 pazienti, lavoro d’equipe straordinario. Curato e guarito tutti»

- Advertisement -

COSENZA – Il peggio è ormai passato e sulla gestione di quella che è stata l’emergenza botulino all’Annunziata di Cosenza, questa mattina si è svolta una conferenza stampa nel corso della quale, sono stati illustrati dati definitivi di quanto accaduto dal punto di vista sanitario nell’Hub di Cosenza, che ha gestito in totale 28 pazienti. È stato il Direttore Generale Vitaliano De Salazar a raccontare cosa è accaduto da quel 6 agosto con i primi due intossicati: “Siamo qui per dare un senso finale e perchè abbiamo ritenuto giusto raccontare anche il rispetto della cittadinanza e della stampa, che ha illustrato senza chiacchiericcio, quanto accaduto e come è stato gestita l’emergenza dei casi di botulino”.

Ventotto pazienti trattati e nessun decesso

“Bisognava essere calmi e lucidi e far parlare la professionalità dei medici. Abbiamo gestito 28 pazienti che improvvisamente si erano rivolti all’ospedale con una diagnosi ignota e sintomi che non si vedevano da decenni. Di questi 28 pazienti, 9 sono stati subito osservati in pronto soccorso e dopo uno o due giorni dimessi. In 14 sono stati ricoverati in terapia intensiva e 12 di questi trattati con supporto ventilatorio non invasivo e due con ventilazione meccanica. Dei 28 pazienti solo 3 hanno necessità ad oggi di riabilitazione. All’Annunziata non si è registrato nessun decesso. L’ospedale di Cosenza ha curato tutti e guarito tutti”.

De Salazar ha poi voluto invitare Gaia, una ragazza intossicata dal botulino, curata all’Annunziata, dopo essere stata ricoverata in terapia intensiva. Le è stato consegnato un mazzo di fiore e un “passaporto” quale ambasciatrice dei valori dell’Azienda Ospedaliera. La ragazza, visibilmente commossa, ha ringraziato tutti.