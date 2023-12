Cosenza: elezioni Consiglio provinciale, gruppo De Cicco appoggia Frammartino

COSENZA – Dopo una riunione questa mattina a Palazzo dei Bruzi dei capigruppo consiliari della lista “De Cicco Sindaco” e di “Cosenza Libera“, rispettivamente Francesco Gigliotti e Daniela Puzzo, alla presenza degli assessori Francesco De Cicco e Pasquale Sconosciuto, è stata stabilità la linea politica in occasione del voto per il rinnovo del consiglio provinciale di Cosenza in programma il prossimo 20 dicembre.

“Noi intendiamo in primis – ha ribadito l’assessore De Cicco nel corso della riunione – fare gli auguri per un buon risultato alla lista di centrosinistra che prenderà parte alla competizione, e a tutti i suoi candidati, in particolare quelli che rappresentano la nostra Amministrazione, guidata dal sindaco Franz Caruso”.

“Certo – prosegue De Cicco – sarebbe stata auspicabile una maggiore condivisione nella scelta dei candidati ma ciò non toglie che tutti i colleghi presenti in questa avventura elettorale, sapranno impegnarsi fino in fondo e dare il meglio”.

“L’esperienza che volge al termine e che ha visto il collega Mimmo Frammartino nella qualità di consigliere provinciale di minoranza, sempre attento a rappresentare al meglio la nostra Istituzione in seno alla Provincia, con battaglie coraggiose su grandi temi che hanno riguardato la città di Cosenza, è per noi motivo di riflessione politica che ci spinge, con maggiore consapevolezza, ad una riconferma del nostro sostegno elettorale”.