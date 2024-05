Cosenza, elezioni Consiglio comunale dei giovani “un impegno democratico”

COSENZA – Un appuntamento importante si profila all’orizzonte del Consiglio comunale di Cosenza. Dopo le visite effettuate nelle scuole cittadine dalle consigliere Alessandra Bresciani e Antonietta Cozza e dal presidente pro tempore del Consiglio comunale dei Giovani Salvatore Giordano per promuovere questa nuova realtà che è in procinto di nascere in seno all’amministrazione comunale bruzia, siamo pronti a passare alla fase successiva dell’ambizioso progetto. Informiamo, dunque, tutti i dirigenti scolastici che, in accordo con il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Mazzuca, con il delegato del Sindaco all’istruzione, Aldo Trecroci e l’assessora dott.ssa Veronica Buffone con delega alle Politiche giovanili, il giorno 6 giugno prossimo si svolgeranno le elezioni del Consiglio comunale dei Giovani, pertanto gli istituti scolastici saranno chiamati a ospitare i seggi elettorali.

Le prime elezioni del Consiglio dei Giovani costituiscono un impegno democratico di notevole importanza, visto che non solo offre ai ragazzi una piattaforma per esprimere le proprie opinioni e le proprie idee, ma costituisce anche un mezzo tramite il quale i giovani potranno partecipare attivamente per costruire una comunità inclusiva, dinamica e protesa verso il futuro. Per garantire il corretto svolgimento della procedura elettorale, i Dirigenti scolastici sono invitati a recarsi giorno 24 Maggio 2024, alle ore 10:00, presso la Sala Consiliare di Palazzo dei Bruzi. Si richiede anche la presenza di un docente per ogni plesso componente i vari Istituti cittadini, che dovrà essere incaricato dell’istituzione e della sorveglianza del seggio elettorale.