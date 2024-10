Cosenza, eletto il Consiglio comunale dei giovani. La composizione dei seggi e le preferenze

COSENZA – “La città di Cosenza ha il suo Consiglio comunale dei giovani. Il nuovo organismo di partecipazione democratica consentirà ai giovani della città non solo di avvicinarsi alle istituzioni, ma di cooperare allo sviluppo della stessa città di Cosenza attraverso il dialogo e il confronto con i rappresentanti delle istituzioni cittadine, ma anche grazie a quel contributo di idee e di suggerimenti che potranno stimolare ed indirizzare l’azione amministrativa”. Lo sottolinea il Sindaco Franz Caruso a conclusione delle operazioni di voto dalle quali è scaturita la fisionomia del civico consesso dei giovani della città. L’elezione del Consiglio comunale dei giovani – ha aggiunto Franz Caruso – segna una significativa svolta nella storia dell’istituzione comunale e di questo intendo ringraziare il Presidente del consiglio comunale Giuseppe Mazzuca, che ha seguito tutto l’iter sin dall’approvazione in Consiglio del relativo regolamento, ed anche l’Assessore Veronica Buffone, e le consigliere comunali Antonietta Cozza, Alessandra Bresciani e Bianca Rende che hanno partecipato attivamente alle operazioni di insediamento del seggio e di scrutinio”.

Il Consiglio comunale dei giovani è stato eletto dopo le operazioni di voto che si sono svolte nella giornata di venerdì 18 ottobre e dopo lo scrutinio delle schede che è durato dalle 16,30 alle 23,30 sempre di venerdì 18. Alle operazioni di spoglio nel seggio di Palazzo dei Bruzi, allestito nella sede della Presidenza del Consiglio comunale, hanno presenziato il Presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Mazzuca, l’Assessore Veronica Buffone e le consigliere comunali Alessandra Bresciani e Bianca Rende. All’insediamento del seggio elettorale era presente anche la consigliera comunale Antonietta Cozza che è stata il trait d’union con le scuole. Alla consultazione hanno partecipato 4 liste: “Become Better”; “Dritti al futuro – Zumbini”; “Scuola è libertà”; “Giovine Cosenza”. Avevano diritto di voto tutti i ragazzi e tutte le ragazze residenti a Cosenza e di età compresa tra i 12 e i 22 anni.

Oltre che a Palazzo dei Bruzi altri seggi elettorali erano stati allestiti presso l’Università della Calabria: al Dipartimento di Fisica, all’Associazione “UNICA” e al Polifunzionale, presso il DIAM; e, inoltre, al Liceo Scientifico “Scorza”, all’Istituto Tecnico “Monaco”, all’Istituto d’Istruzione Superiore “Mancini-Tommasi-Todaro-Cosentino”, al Liceo Classico “Telesio”, al Liceo Scientifico “Fermi” – Polo Tecnico “Brutium” ( nei due plessi “Brutium” e in via Morrone), all’Istituto Comprensivo “Don Milani – De Matera” (nei due plessi “De Matera” e “De Rada”), all’Istituto Comprensivo “Fausto Gullo”, all’Istituto Comprensivo “Zumbini” (plessi di Via Misasi, Via Milelli e Donnici Inferiore) e, infine all’Istituto Comprensivo “Spirito Santo”.

I voti complessivi riportati dai candidati sono stati 1646. La lista n,1 (Become Better) ha ottenuto 2 seggi, a fronte di 142 voti; la Lista n.2 (Dritti al futuro – Zumbini” ha ottenuto 5 seggi,a fronte di 279 voti ; la Lista n.3 (Scuola è libertà) ha totalizzato 3 seggi, a fronte di 171 voti, mentre chi ha totalizzato il maggior numero di seggi è stata la lista n.4 (Giovine Cosenza) con 22 seggi, a fronte di 1049 voti.

Questi i nominativi degli eletti e delle elette suddivisi per lista con accanto il numero delle preferenze riportate:

Lista 1: Ilenia Erminia Gaudio (19), Matteo Nisi (46).

Lista 2: Francesco Pio De Rose (43), Angelica Sofia Filice (9), Stella Furia (32), Alessandro Barone (25), Giovanni Fazio (26).

– Lista 3: Emma Gentile (24), Annamaria De Francesco (28), Andrea Esposito (26).

– Lista 4: Salvatore Giordano (47), Maria Rita Fusca (203), Daniele Ruggieri (20), Rebecca Guerrini (65), Simone Mauro (89), Pasquale Porco (22), Maria Barletta (57), Beatrice Naccarato (30), Camelia Cava (27), Francesco Pio De Luca (26), Andronache Marin (38), Lorenzo Maria Cavalcanti (42), Michela Celico (33), Davide Nuccarini (72), Fulvio Brunetti (209), Gabriele Giordano (39), Giulia Provenzano (23), Giuseppe La Rocca (64), Delia Maria Guglielmo Botezatu (75), Marianna Tinto (155), Martina Cardamone (45), Rosita Dodaro (41).

Primo adempimento del Consiglio comunale dei giovani sarà l’elezione del Presidente.