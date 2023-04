Cosenza, Ecologia Oggi si aggiudica nuovamente l’appalto sulla raccolta rifiuti

COSENZA – L’azienda Ecologia Oggi, guidata da Eugenio Guarascio, che è anche presidente del Cosenza calcio, gestirà il servizio di raccolta rifiuti per i prossimi cinque anni. L’azienda si è nuovamente, per la terza volta, aggiudicata l’appalto e la durata del contratto è di 60 mesi per 52 milioni di euro. Quattro le aziende che avevano aderito al bando di gara europea, pubblicato dal Settore Ambiente e Decoro Urbano di Palazzo dei Bruzi.

Ieri sono state aperte le buste contenenti le offerte economiche e tecniche. Ecologia Oggi con 95,37 punti, si aggiudica l’appalto del servizio rispetto alla Teknoservice di Torino, alla Super Eco e all’Ecoross di Corigliano-Rossano. In una città caratterizzata da diverse criticità legate al sistema dei rifiuti, con numerose aree diventate luoghi di abbandono di spazzatura indifferenziata, l’auspicio è che si lavori per migliorare il servizio e bonificare le zone diventate discariche a cielo aperto.