Cosenza, ecco l’attesa Fiera di San Giuseppe. Si svolgerà da 16 al 19 marzo

COSENZA – Orgoglio e tradizione di un’intera comunità, la Fiera di San Giuseppe è uno degli appuntamenti più attesi dai cosentini. Migliaia di presenze, lungo il percorso pedonale, non solo di visitatoti dall’area urbana, ma da tutta la provincia di Cosenza e parte della Calabria. Una delle più importanti e antiche fiere regionali che si svolge da quasi 800 anni in occasione del 19 marzo, giorno in cui si onora San Giuseppe oggi consacrato a “patrono” di tutti i papà.

- Pubblicità Clikio single-

Un evento che permette di gustare prodotti tipici (come zeppole, mostaccioli, cavallucci di pasta di caciocavallo), acquistare oggetti e merce di produzione artigianale e divertirsi scoprendo anche le tradizioni e la cultura di un intero territorio. Caratterizzata dalla presenza di numerosi stand e bancarelle, la fiera di San Giuseppe torna al suo tradizionale appuntamento dopo due anni di stop a causa della pandemia e l’evento dello scorso anno rinviato di circa un mese rispetto ai tradizionali giorni di marzo per consentire la fine dello stato d’emergenza e le massime condizioni di sicurezza. L’edizione 2023 si svolgerà quest’anno nei tradizionali giorni di marzo: quasi sicuramente dal 16 al 19 marzo e la location dovrebbe essere quella solita di Viale Parco, nello specifico la parte finale non interessata dai lavori del Parco Benessere.

Tutto questo dopo un preannunciato sit-in di protesta di ambulanti e commercianti e di una missiva arrivata da parte di FIVA Confcommercio Catania, FENAILP e CIDEC FOSAPI con cui si dichiarava lo stato di agitazione “perché non era giunta notizia della delibera sull’organizzazione della fiera che invece si svolgerà come da tradizione”.

L’Assessore Battaglia: “già approvata la delibera di Giunta sulla Fiera di san Giuseppe”.

“La Fiera di San Giuseppe si svolgerà quest’anno regolarmente in occasione della festività in onore del Santo Lavoratore, il prossimo 19 Marzo. La precisazione è dovuta a causa dello stato di agitazione promosso da alcune organizzazioni di settore che, non so per quale motivo, hanno ritenuto che la manifestazione fieristica non venisse organizzata”. Ha affermato l’assessore alle attività produttive di Palazzo dei Bruzi, Massimiliano Battaglia, che nei giorni scorsi è stato destinatario di una missiva da parte di FIVA Confcommercio Catania, FENAILP e CIDEC FOSAPI con cui si dichiara lo stato di agitazione perché a codeste Organizzazioni di categoria non è “giunta – si legge nella lettera – notizia in merito all’ organizzazione della tradizionale Fiera che ogni anno si svolge in occasione dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe”. Per tale motivo, allo stesso tempo si annuncia un sit in a Piazza dei Bruzi per domani, giovedì 16 febbraio, dalle ore 15 alle ore 19 per chiedere il regolare svolgimento della Fiera di San Giuseppe”.

“Io non so – prosegue l’assessore Battaglia – il motivo per il quale, pur non essendoci effettivamente stata alcuna comunicazione in merito, si è erroneamente ritenuto che non si volesse far svolgere la Fiera. In realtà l’evento fieristico, per come detto, ci sarà e stiamo lavorando per assicurarne lo svolgimento nel migliore dei modi. Debbo dire a tal proposito che, di questo lavoro, è stata pubblicata anche più di qualche indiscrezione da alcuni organi d’informazione locale”.

“Peraltro sull’iniziativa c’è già l’apposita delibera di Giunta, in corso di pubblicazione – conclude l’assessore alle attività produttive di Palazzo dei Bruzi – che ci consentirà, ora, di portare avanti tutte le procedure necessarie alla sua organizzazione. Detto ciò, ritengo di aver sgombrato il campo da ogni dubbio sullo svolgimento della prossima Fiera di San Giuseppe e di aver tranquillizzato in merito FIVA Confcommercio Catania, FENAILP e CIDEC FOSAPI, oltre che gli stessi cosentini e tutti i tradizionali visitatori”.

Fiera di San Giuseppe, una storia lunga quasi 800 anni

La fiera di San Giuseppe ha origine antichissime. Se ne trova traccia dal XVII secolo e si ritiene che abbia avuto inizio in epoca medioevale, sotto il regno di Federico II di Svevia. Lo lo stupor mundi fu un grande patrono delle arti e delle scienze e promosse la creazione di fiere in diverse città del suo regno. Tra queste c’era Cosenza. In origine prese il nome di “Fiera della Maddalena”, dal nome dalla chiesa di Santa Maria Maddalena, situata nei pressi del fiume Busento dove era presente anche un ponte che giungeva ai piedi del colle Pancrazio. Si svolgeva ogni anno per circa un mese da settembre a ottobre.

La fiera era caratterizzata dalla vendita di prodotti agricoli, tessuti, ceramiche e oggetti in metallo. Inoltre, si svolgevano gare di abilità tra artigiani e contadini, spettacoli teatrali, con giocolieri e si organizzavano anche tornei e giochi a cavallo.

Dalla Fiera della Maddalena alla Fiera di San Giuseppe

La “Fiera della Maddalena” rappresentava occasione di scambi e di commercio molto importanti per i commercianti e i produttori del territorio, ma anche per i viaggiatori provenienti da altre zone d’Italia e d’Europa, che facevano tappa a Cosenza durante i loro viaggi. Nel 1544, a seguito di un’alluvione, la fiera venne interrotta per 20 anni. Poi, a partire dal 1564 fu ripristinata fu scelta come data il 19 marzo, il giorno di San Giuseppe.

Nel corso dei secoli, la fiera di San Giuseppe ha rappresentato un’importante occasione di scambio e di commercio per i produttori e i commercianti del territorio cosentino. In particolare, la fiera era caratterizzata dalla vendita di prodotti agricoli, come frutta, verdura, carne e formaggi, ma anche di prodotti artigianali, abbigliamento e oggettistica varia. Nel corso del tempo, la fiera ha assunto sempre maggiore importanza, tanto da diventare uno degli eventi più attesi dell’anno dalla popolazione locale e dai visitatori provenienti da altre province.