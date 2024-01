COSENZA – Era da più di 24 ore ormai, che Giorgina era scomparsa, lasciando la sua camera con tutti i suoi oggetti personali: vestiti, farmaci.Ieri sera sono state avvertite le forze dell’ordine. Stamattina sono continuate le ricerche per la città di Cosenza e Rende poiché lo stato psichico della donna non le consente di assumere consapevolmente decisioni.

Giorgina è stata ritrovata tra l’autostazione e corso Mazzini in buone condizioni. La donna per i seri problemi psichiatrici era stata ricoverata lo scorso 28 dicembre in regime di TSO all’Annunziata di Cosenza. Nel nosocomio bruzio, nel reparto di psichiatria, è stata accolta amorevolmente e curata con grande professionalità fino al 25 gennaio. Terminato il ricovero, Giorgina, stava bene ed è stata ospitata nella struttura San Pietro a Zumpano dove ora ha fatto ritorno.