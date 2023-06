Cosenza e l’incivilità, un’altra statua del museo all’aperto deturpata: «Mab preda dei vandali»

COSENZA – Un’altra statua viene deturpata del museo all’aperto Bilotti di corso Mazzini a Cosenza. Dopo che ‘Le tre sorelle’ erano state sfregiate, stavolta è toccato a ‘Il dormiente’ di Arturo Marini, posta nei pressi di Piazza Carratelli. La scultura – tratta dal modello in gesso esposto alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma – è stata imbrattata con del liquido marrone (presumibilmente del caffè, come si può evincere dalla foto). La statua è stata subito ripulita immediatamente dall’amministrazione comunale. Un altro gesto vandalico che segna una lunga scia di inciviltà in città.

Inciviltà, Antoniozzi: “dobbiamo fare qualcosa”

“Il Museo all’aperto Bilotti di Cosenza è uno dei più importanti d’Europa ma ormai è ostaggio dei vandali, come dimostra l’ennesima deturpazione mostrata oggi su facebook”. Lo afferma l’onorevole Alfredo Antoniozzi vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Rinnovo l’invito all’amico Franz Caruso di un incontro a più voci per il quale mi rendo disponibile – aggiunge Antoniozzi – perché così non si può andare avanti. Se non meritiamo come città di avere opere di Dali, De Chirico, Rotella, Greco e tanti altri per strada allora restituiamo le opere ma vederle ogni giorno vittima di vandalismo è un dolore atroce. Il mab dovrebbe portare turisti da tutta Italia ma così non và bene – conclude Antoniozzi – e su questo tema chiedo anche l’intervento del Prefetto e del Questore“.