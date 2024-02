Cosenza è la tua festa: in 15mila per la sfida alla Samp. Critiche per la chiusura di Viale Magna Grecia

COSENZA – È il giorno dei 110 anni di storia del Cosenza Calcio, è la sera di Cosenza-Sampdoria. Un venerdì di trepidazione per i tifosi del Cosenza, pronti a colorare le gradinate del Marulla. Saranno almeno 15mila quelli che arriveranno da Cosenza e provincia (ieri sera il dato dei biglietti venduti era di quasi 13mila) per una serata di festa, ma anche di calcio. Alle 20:30 la squadra di Caserta sfiderà i blucerchiati di Pirlo che navigano in zona play-out. Un match che che potrebbe valere la zona play-off per i lupi che proveranno anche a sconfiggere anche la cabala visto che i rossoblu, al Marulla, non hanno mai vinto in Serie B contro la squadra ligure e magari vendicare anche il 2 a 0 dell’andata.

I 110 anni del Cosenza: attese autorità e vecchie glorie

A fare da cornice al match una serie di eventi collaterali per festeggiare una storia lunga 110 anni. In tribuna Vip ci saranno oltre 100 sindaci da tutta la provincia, quello di Cosenza, il Prefetto, vecchie glorie del Cosenza Calcio e dovrebbe esserci anche il Presidente della Serie B Balata, mentre la telecronaca su Sky sarà affidata a Gianluca di Marzio che non ha nascosto la sua emozione.

Una serata di festa che sarà da preludio all’atteso derby di ritorno contro il Catanzaro di domenica 3 maro (in mezzo il turno infrasettimanale con i rossoblu impegnati a Parma). Per agevolare l’afflusso dei tifosi e permettere a tutti di godere della festa pregara i cancelli del Marulla saranno aperti dalle 18:00.

Critiche e polemiche per la chiusura di Viale magna Grecia

Ma ci sarà da mettersi in macchina diverse ore prima visto che con la chiusura di Viale Magna Grecia l’intero traffico veicolare per raggiungere lo stadio si riverserà su Via degli Stadi. Ancora una volta, la chiusura per motivi di ordine pubblico dell’importante arteria (come disposto dalla Questura e attuato dalla Municipale) ha fatto storcere il naso a più di un tifoso. Per molti questa scelta penalizza migliaia di tifosi a discapito di poche centinaia di supporter ospiti. Sui social è un pullulare di critiche contro l’ennesima ordinanza.

Su alcuni post si legge “è una follia: di venerdì pomeriggio è impensabile veicolare tutto il traffico dei tifosi che vanno al Marulla, oltre ai residenti chi deve raggiungere Castrolibero, solo su Via degli Stadi“. Altri ancora scrivono scrivono “è impensabile ogni volta chiudere una strada così importante come Viale Magna Grecia favorendo poche centinaia di tifosi ospiti. Solo a Cosenza si vedono queste cose. Perchè non far defluire prima la tifoseria di casa e poi i pochi tifosi arrivati, così scoraggiano chi vuole andate allo stadio”.