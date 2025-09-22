Cosenza: è iniziato il “Gaza Day”, contro il genocidio in Palestina. Sit in al Telesio al grido di “libertà”

- Advertisement -

COSENZA – Uno sciopero generale che coinvolge tutta l’Italia, promosso dai sindacati di base per 24 ore. Coinvolti ferrovie, trasporti, scuole, università e lavoratori portuali. Una giornata contro il genocidio in corso nella Striscia di Gaza, il blocco degli aiuti umanitari da parte dell’esercito israeliano e le minacce rivolte contro la missione internazionale “Global Sumud Flotilla“.

uesta mattina decine di ragazzi, studenti del liceo classico Telesio di Cosenza, si sono radunati davanti all’istituto al grido di “libertà“. Una ferita profonda che brucia. Per questi motivi oggi l’Italia si ferma “contro il Genocidio in Palestina e la fornitura di armi ad Israele”. E anche al liceo Telesio oggi, è scattato il presidio “pro-Pal”. Nel pomeriggio invece, la mobilitazione regionale proprio a Cosenza che partirà alle 17:30 da piazza Loreto, nell’ambito di un grande sciopero generale che coinvolgerà 80 piazze, da Roma a Milano, da Genova a Bologna e Napoli.