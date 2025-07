“Cosenza è di tutti”: sindaco Caruso incontra gli amministratori di condominio per una città più pulita

- Advertisement -

COSENZA – Un confronto partecipato promosso dal sindaco Franz Caruso con gli amministratori di condominio della città, per coinvolgerli attivamente nella campagna di sensibilizzazione ambientale avviata dall’amministrazione comunale. L’incontro a Palazzo dei Bruzi con la partecipazione dell’assessore alle politiche ambientali Maria Locanto e l’assessore ai Rapporti con la Società incaricata della raccolta dei rifiuti e dello spazzamento, Francesco De Cicco, l’assessore al verde pubblico, Pasquale Sconosciuto, il Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Cosenza, Ing. Giovanni Ramundo e la dott.ssa Rita Scalise.

«Vogliamo ridare dignità a Cosenza», ha dichiarato Caruso, sottolineando gli investimenti fatti su raccolta rifiuti, decoro urbano e comunicazione, con il supporto dell’attore Peppino Mazzotta come testimonial. L’obiettivo è creare una rete di responsabilità diffusa tra istituzioni, cittadini e amministratori condominiali.

Durante l’incontro è stato ribadito che, nonostante i progressi rispetto al passato, molto resta da fare. L’azione dell’amministrazione punta a contrastare l’inciviltà e il degrado, anche attraverso un Piano dei Rifiuti di alto livello tecnico, nuove attrezzature, ecoisole informatizzate in arrivo e un portale per interagire con il Comune. Annunciati anche progetti nelle scuole a partire da settembre, per promuovere l’educazione civica tra i più giovani alla presenza del testimonial della campagna Peppino Mazzotta. «Cosenza merita di essere una città accogliente, bella e pulita. Ma per riuscirci – ha concluso Caruso – serve la collaborazione di tutti».

«La città non è pulita per come merita»

Franz Caruso ha ricordato gli anni, fino al 2021, delle proteste vibrate per i grandi cumuli di spazzatura presenti sui marciapiedi e nelle vie cittadine, ammettendo anche con soddisfazione che quella situazione è, per fortuna, superata da tempo, “ma – ha detto – la città non è ancora pulita per come merita e per come desideriamo. Non abbiamo ancora raggiunto quei livelli di pulizia e decoro a cui dobbiamo aspirare per proiettare Cosenza verso una reale crescita economica”.

Il Primo Cittadino si è, quindi, soffermato sull’incremento turistico che si sta registrando in questi ultimi anni a Cosenza, divenuta meta di tanti visitatori del suo patrimonio artistico/culturale, che può e deve essere ulteriormente incentivato se accanto alle bellezze del territorio ed all’accoglienza calorosa e professionale degli albergatori, si veicola anche l’immagine di una città pulita ed ordinata. .

Sulla stessa lunghezza d’onda Rita Scalise che ha sottolineato la qualità del Piano di Comunicazione messo in campo «che rispetta– ha detto – l’alto livello culturale della città. E’ nostro interesse avere una città pulita, decorosa e raggiungere percentuali importanti di differenziata. Più si differenzia e minori sono i costi di smaltimento, per cui si registrerebbe un risparmio di spesa che potrebbe essere investito in altri servizi».

Il dirigente del settore, Giovanni Ramundo, ha assicurato che saranno attivate altre iniziative, tra cui le ecoisole informatizzate, che partiranno a breve, che non sostituiranno il porta a porta ma andranno ad integrarlo, e l’apertura del secondo centro di raccolta a VaglioLise che darà a tutti i cittadini la possibilità di conferire direttamente.