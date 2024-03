«Cosenza è al servizio di un progetto per fare decollare la nostra provincia e l’intera Calabria»

COSENZA – Il sindaco Franz Caruso è intervenuto all’assemblea provinciale di Unpli Cosenza, accogliendo l’invito formulatogli dal presidente Antonello Grosso La Valle che da tempo sta portando avanti con convinzione e determinazione il piano programmatico dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia nella provincia cosentina, ma anche nell’intera Calabria, raggiungendo importanti traguardi soprattutto nell’indirizzo del partenariato pubblico – privato e con le priorità in ambito sociale, culturale, turistico, ambientale. La presenza del Sindaco di Cosenza è stata accolta con grande entusiasmo anche a testimonianza ” di un percorso di collaborazione e sinergia – ha affermato Antonello Grosso La Valle – che abbiamo inteso promuovere per contribuire alla crescita ed al progresso del nostro territorio”.

“La sensibilità del sindaco Franz Caruso verso la nostra azione di promozione e valorizzazione della comunità provinciale, sempre al servizio del bene pubblico – ha concluso il Presidente Grosso la Valle – ci è da pungolo e sprono ad andare avanti con maggiore convinzione e determinazione “.

L’intero comitato UNPLI ha, quindi, mostrato apprezzamento per l’intervento del sindaco Franz Caruso che ha condiviso, con l’ampio e qualificato auditorio, le sue forti preoccupazione per le criticità in cui versa il sistema sanitario regionale, con particolare riferimento alla chiusura della terapia Intensiva pediatrica. “Si continua a depotenziare la sanità cosentina – ha affermato Franz Caruso – indebolendo ulteriormente i servizi sanitari e la rete ospedaliera nell’intero territorio regionale. Insieme dobbiamo fare massa critica a difesa del diritto alla salute dei calabresi e dei cosentini tutti”.

Il primo cittadino di Cosenza ha, quindi, plaudito al lavoro che portano avanti le Pro Loco con l’Unpli ” un organismo – ha detto – strutturato, apartitico e apolitico che collabora con le Istituzioni in maniera corretta, progettuale e trasparente. Con la mia amministrazione si è registrata sin da subito una importante sinergia volta a migliorare la qualità dell’offerta turistica culturale, ambientale, paesaggistica ed enogastronomica al fine di rendere questi settori trampolino di lancio di una nuova crescita sociale ed economica. Insieme, sono convinto, possiamo incidere per un futuro di crescita”.

“Certo – ammette Franz Caruso – il dialogo costante e proficuo che si riesce ad avere con associazioni ed organismi del terzo settore, purtroppo, non è lo stesso che pure dovrebbe esistere tra le Istituzioni. Spesso prevale la lotta politica che mette in secondo piano gli interessi dei cittadini e questo non va bene. Sono convinto, invece, che quando si governa una Istituzione è necessario porre in essere azioni per il bene collettivo. Io non mi sento il sindaco di una parte politica o dei cittadini che mi hanno votato. Io sono il sindaco di tutti i cosentini ed è questo il ruolo a cui bisogna tenere fede quando ci si confronta con le altre Istituzioni. Con tanti altri colleghi sindaci, per esempio, abbiamo concordato azioni da portare avanti insieme su tanti temi di interesse pubblico, dalla sanità, all’alta velocità, etc. a prescindere dalla rispettive appartenenze politiche, per intraprendere strade comuni necessarie allo sviluppo del nostro territorio ed a beneficio delle comunità amministrate. Per altre Istituzioni, che legano l’azione di governo a prospettive elettorali future, non è così e lo ritengo profondamente sbagliato. Per quanto mi riguarda Cosenza è al servizio di un progetto ampio per fare decollare la nostra provincia, che sarà determinante per la crescita dell’intera Calabria”.