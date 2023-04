Cosenza, due scarichi non collegati alla rete fognaria su piazza Europa

COSENZA – Le reti fognarie, della quasi totalità dei comuni del Consorzio Valle Crati, tra cui il Comune di Cosenza, dall’inizio dell’anno, sono state consegnate al concessionario Kratos s.c.a.r.l. . per la gestione delle reti fognarie, in virtù di un contratto di concessione sottoscritto dalla stessa società e il Consorzio Valle Crati. Il presidente del Consorzio Valle Crati, Maximiliano Granata spiega che, nell’ambito dell’esecuzione dei lavori della società Kratos scarl, sono stati individuati due scarichi di un palazzo in Piazza Europa che non erano collegati alla rete fognaria e determinavano da moltissimi anni fuoriuscite che creavano una sorta di fogna a cielo aperto.

“Oggi il palazzo e alcune attività’ sono state collegate da quei pozzetti alla rete fognaria, grazie all’attività del concessionario. Prosegue l’attività di controllo degli scarichi, del Consorzio Valle Crati, sul territorio di propria competenza. Nei prossimi giorni richiederemo l’autorizzazione allo scarico a tutti i distributori di benzina operanti sul territorio.