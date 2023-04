Cosenza, due auto danneggiate dalle fiamme su via Piave

COSENZA – Erano parcheggiate su via Piave, a pochi passi dalla centrale via Montesanto le due auto interessate dalle fiamme all’alba di oggi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L’incendio potrebbe essere di natura dolosa ma le cause sono in corso d’accertamento.

Le fiamme sono partite da una Jeep parcheggiata e si sono propagate anche alla vettura che si trovava davanti. A lanciare l’allarme intorno alle 6 stamattina, sono stati alcuni residenti della zona. Un episodio questo che mette in allarme rispetto all’incendio di altre tre vetture avvenuto nei giorni scorsi in località Sant’Agostino a Rende.